Netflix kupił nowy film Aarona Sorkina za ponad 50 mln dolarów 0

Netflix dopiął wielkiej finansowej umowy i nabył najnowsze dzieło zrealizowane przez Aarona Sorkina – The Trial Of The Chicago 7. Szczegóły transakcji w dalszej części artykułu.

Platforma Netflix oraz wytwórnia Paramount Pictures po raz kolejny doszły do porozumienia, dzięki któremu streamingowy gigant przejął prawa do globalnej dystrybucji filmu The Trial Of The Chicago 7. Cała operacja kosztowała 56 mln dolarów. Na razie nie jest wiadome, kiedy film zostanie zaprezentowany w serwisie platformy, ale spekuluje się, że włodarze firmy będą chcieli pokazać nowe dzieło Aarona Sorkina pod koniec roku. Wszystko oczywiście z myślą o oscarowym wyścigu.

The Trial Of The Chicago 7 to historia grupy aktywistów oskarżonych przez rząd federalny o spisek, podżeganie do zamieszek i innych zarzutów wynikających z protestów przeciwko wojnie w Wietnamie, które wybuchły podczas Narodowej Konwencji Demokratycznej w 1968 roku. Wydarzenie promowane jako pokojowy protest przekształciło się w gwałtowne starcia z policją i Gwardią Narodową. Organizatorami protestu byli Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale, a ich proces był jednym z najbardziej znanych w historii Stanów Zjednoczonych.

Na ekranie pojawiają się bowiem Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Yahya Abdul-Mateen II, Frank Langella, William Hurt, Michael Keaton i Mark Rylance.

Źrodło: Deadline