Zachary Levi sportretuje legendę NFL Kurta Warnera

Zachary Levi zamieni kostium superobohatera na strój futbolisty. Gwiazda DC Extended Universe już niebawem sportretuje jedną z legend amerykańskiego sportu.

Zachary Levi wcieli się w postać Kurta Warnera, legendarnego rozgrywającego, którego nazwisko znajduje się w galerii sław NFL – Pro Football Hall of Fame. Produkcja będzie nosiła tytuł "American Underdog: The Kurt Warner Story", a jej scenariusz zostanie oparty na wspomnieniach Warnera zamieszczonych w książce "All Things Possible: My Story of Faith, Football, and the First Miracle Season". Za kamerą filmu staną bracia Erwin – Jon i Andrew.

Przy scenariuszu filmu Jon Erwin współpracuje z duetem David Aaron Cohen (współtworzył skrypt do jednego z najlepszych i najbardziej znanych filmów o futbolu amerykańskim – Światła stadionów) i Jon Gunn. Oprócz wspomnień Kurta Warnera, film będzie czerpał inspirację z wywiadów, które były sportowiec udzielał przez lata.

Kurt Warner w swojej karierze reprezentował barwy trzech zespołów National Football League: St. Louis Rams, New York Giants i Arizona Cardinals. Jest autorem kilku rekordów, między innymi jako pierwszy rozgrywający rzucił piłkę na ponad 400 jardów w trakcie Super Bowl (rekord został pobity dopiero w 2007 roku przez Toma Brady’ego). W 2000 roku wygrał Super Bowl z drużyną St. Louis Rams i został wybrany MVP meczu.

Źrodło: Entertainment Weekly