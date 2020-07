Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sequel "Spider-Man Uniwersum" zaskoczy fanów pod względem artystycznym 0

Spider-Man Uniwersum zachwycił niejednego fana komiksowych ekranizacji swoją oprawą audiowizualną. Nie oznacza to jednak, że sequel, który wejdzie do kin za dwa lata będzie pod tym względem wtórny i widzowie dostaną powtórkę z rozrywki.

Dla wielu osób – w tym również mnie – Spider-Man Uniwersum to najlepszy kinowy film o Człowieku Pająku, jaki do tej pory mieliśmy okazję oglądać na wielkim ekranie. Zdobywca Oscara w kategorii "Najlepszy film animowany" postawił poprzeczkę naprawdę wysoko i teraz przed twórcami sequela ciężkie zadania dorównania pierwszemu filmowi.

Z powodu pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 prace na animowaną superprodukcja zostały nieco opóźnione. Film trafi do kin kilka miesięcy później. Mimo wszystko jeden z twórców – Christopher Miller za pośrednictwem social mediów przekazał fanom ekscytujące nowiny. Jak sam zainteresowany twierdzi rozwój nowych przełomowych technik artystycznych użytych przy realizacji następnego filmu "Spider-Man Uniwersum" już teraz go zaskakuje.

Z pewnością jest to odważna deklaracja, tym bardziej mając w pamięci pierwszy film, który naprawdę robił robotę, jeśli chodzi o artystyczną wizję. Nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę się doczekać.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 trafi do kin w październiku 2022 roku.

Źrodło: ComicBookMovie