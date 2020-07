Letnie Kino Plenerowe w Szkole - nowy cykl! 0

Już dzisiaj Against Gravity i Komuna Warszawa rozpoczynają nowy cykl!

Komuna Warszawa we współpracy z Against Gravity zaprasza na cykl pokazów plenerowych, podczas których zostaną zaprezentowane najlepsze filmy dokumentalne oraz kino art-housowe ostatnich lat. Pokazy będą organizowane w każdy czwartek o godzinie 21, a wstęp na nie będzie darmowy.

Letnie Kino Plenerowe będzie też jednym z pierwszych projektów, które otworzą działalność Szkoły – nowego, energetycznego miejsca kultury na mapie Warszawy, które zlokalizowane jest w samym centrum, przy ulicy Emilii Plater 31. Wspólny projekt Komuny Warszawa i Against Gravity ma na celu wzbogacenie dostępnej oferty filmowej dla mieszkańców miasta oraz zacieśnienie współpracy między organizacjami kultury.

Pierwszym tytułem zaprezentowanym w ramach nowego cyklu będzie film dokumentalny Wyobraź sobie świat bez muzyki w reżyserii Stefana Schwieterta. Głównym bohaterem tego dokumentalnego filmu jest Bill Drummond – w latach 80. i 90. XX wieku współtwórca punkowego Big In Japan i acid-popowego KLF, pisarz, były celebryta, filozof, aktywista, producent, manipulator, człowiek, który spalił milion funtów w gotówce oraz straszył karabinem maszynowym swoją publiczność, propagator idei No Music Day, w ostatnich latach poświęca się enigmatycznemu projektowi K17. To utopijny, rozciągnięty na wiele lat projekt chóru, który tworzy muzykę odrzucając muzyczną tradycję, słowa melodię oraz rytm. Podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2015 roku ten tytuł otrzymał nagrodę Nos Chopina dla Najlepszego filmu o tematyce muzycznej.

Plan pozostałych spotkań w lipcu:

Monos, reż. Alejandro Landes

09 lipca, 21:00

Beuys. Sztuka to rewolucja, reż. Andres Veiel

16 lipca, 21:00

Co zrobisz gdy świat stanie w ogniu?, reż. Roberto Minervini

23 lipca, 21:00

W objęciach węża, reż. Ciro Guerra

30 lipca, 21:00