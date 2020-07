Ekipa 4. sezonu ''Stranger Things'' powróci na plan we wrześniu 0

Wielu fanów tego nadprzyrodzonego serialu braci Duffer z pewnością nie może doczekać się czwartego sezonu Stranger Things. Mamy dla nich dobre wieści. Ekipa i aktorzy powrócą na plan już w we wrześniu.

fot. netflix

Zdjęcia do serialu w dużej mierze kręcone są w stanie Georgia w Atlancie i w tamtejszym Atlanta Metro Studios, a tam dopiero rozpoczyna się odmrażanie gospodarki i wprowadzanie stanowych protokołów bezpieczeństwa. Z tego też powodu wznowienie zdjęć możliwe będzie dopiero za dwa miesiące. Ekipa planuje powrócić na plan 17 września.

Mieszkańcy stanu Georgia chcą już wrócić do pracy i pokazać, że możemy nie tylko pokonać tego wirusa, ale i być liderami w tej branży, aby mam nadzieję, zachęcić Amerykę do powrotu do pracy. powiedział John Rooker, założyciel i właściciel Atlanta Metro Studios

Innymi projektami, które w podobnym czasie wznowią swoje zdjęcia w tym stanie są Red Notice od Netflixa i dwa seriale MCU powstające dla Disney + – Loki i The Falcon and the Winter Soldier.

Stranger Things to tajemniczy serial, którego akcja dzieje się w stanie Indiana, USA, w 1983 roku. W spokojnej, podmiejskiej dzielnicy ginie chłopiec. Przyjaciele, rodzina i policja zaczynają poszukiwania, jednak zaginięcie chłopca okazuje się być początkiem złożonej historii, której meandry są coraz bardziej zawiłe: w miasteczku nagle pojawia się dziwna dziewczynka niewiadomego pochodzenia, a trop śledztwa prowadzi do odkrycia tajnych eksperymentów rządowych.

