Która z wyciętych scen z "Nowej nadziei" jest dla Marka Hamilla ważna? 0

Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja podobnie, jak wiele innych znanych hollywoodzkich produkcji posiada wycięte sceny, które nie znalazły miejsca w finalnej wersji filmu. Gwiazda superprodukcji Mark Hamill zdradził w jednym z wywiadów, której sceny najbardziej żałuje.

Mark Hamill był gościem braci Russo w ich programie "Pizza Film School", w którym panowie rozmawiali na temat sagi "Gwiezdne wojny". W pewnym momencie aktor zaczął mówić o wyciętej scenie z widowiska Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja i o tym, dlaczego żałuje, że widzowie nie mogli jej zobaczyć.

W omawianej scenie Luke Skywalker prowadził rozmowę ze swoim starym przyjacielem Biggsem Darklighterem, który miał okazję ukończyć Akademię Imperialną. Aktor uważa, że ta scena w idealny sposób pokazywała naiwność Luke’a oraz jego apolityczność. Według Hamilla to jest w młodym Skywalkerze najlepsze – nie kieruje się on w swoich poczynaniach żadnymi przekonaniami politycznymi. Po prostu robi to co uważa za słuszne.

Ta scena pokazuje również, jak ważne w życiu Luke’a było spotkanie Bena Kenobiego. Gdyby do niego nie doszło jego dalsza egzystencja mogłaby potoczyć się w zupełnie innym kierunku.

Poniżej znajdziecie pełny wywiad braci Russo z Markiem Hamillem:

Źrodło: ComicBookMovie