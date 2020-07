Danny Glover, czyli ekranowy Roger Murtaugh zdradził w jednym z wywiadów, że miał okazję przeczytać w styczniu scenariusz:

Były na ten temat rozmowy w styczniu. Nie chce zdradzać szczegółów scenariusza, który czytałem, ale mogę powiedzieć, że fabuła miała bardzo duże znaczenie dla niektórych rzeczy, które dzieją się dzisiaj. To mogę powiedzieć. No, ale to było w styczniu. Historia zmienia się tak szybko, ale tak, były rozmowy. Jest jakiś plan.

Aktor w dalszej części rozmowy zdradził czy chciałby powrócić do swojej kultowej roli: