Seth Rogen w podwójnej roli - pierwsze zdjęcia nowej komedii HBO Max

Seth Rogen dołączy do grupy aktorów, którzy mieli w swojej karierze okazję zagrać podwójną rolę. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z nowej komedii od HBO Max – "An American Pickle".

Na zdjęciach, które znajdziecie w poniższej galerii możemy zobaczyć Setha Rogena, który portretuje postacie Herschela Greenbauma i Bena Greenbauma.

Ludzie, których znam uważali, że to żart, a nie prawdziwy film, nad którym spędziliśmy masę czasu i włożyliśmy w niego mnóstwo energii. To było prawdziwe. Jestem, więc podekscytowany.

mówi Seth Rogen

Za kamerą filmu stanął debiutant Brandon Trost. Seth Rogen specjalnie do roli zapuścił długą brodę, a po tym, jak wszystkie sceny z postacią Herschela Greenbauma zostały nakręcony, aktor powrócił na plan, aby zagrać Bena. Hollywoodzki gwiazdor ma jedna nadzieję, że ludzie nie zwrócą na to zbytniej uwagi.

Tego rodzaju rzeczy z technicznego punktu widzenia są w rzeczywistości niezwykle skomplikowane, ale iluzja sprawia, że ​​czuć w tym swobodę. Czasami chcesz, aby ludzie zauważyli wysiłek. Ale w idealnym świecie nikt nawet nie będzie myślał o tym, jak trudne to było.

dodaje aktor

"An American Pickle" koncentruje się na Herschelu Greenbaumie, robotniku, który przenosi się do Ameryki w latach 20. ubiegłego wieku, aby zapewnić lepsze życie swojej rodziny. Pewnego dnia w trakcie pracy wpada do kazi z marynatami, która dzięki soli… konserwują go na 100 lat. Herschel pojawia się we współczesnym Brooklynie i odkrywa, że w ogóle się nie zestarzał, a jego jedynym krewnym jest prawnuk Ben – łagodny programista komputerowy.

Pierwotnie Sony Pictures planowało premierę kinową. Z powodu pandemii produkcja trafiła w ręce HBO Max. Premiera będzie miała miejsce 6 sierpnia.

Źrodło: USA Today