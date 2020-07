Nespresso Talents - rusza głosowanie na nagrodę publiczności 0

W piątek, 3 lipca w ramach pierwszej polskiej edycji międzynarodowego konkursu filmowego Nespresso Talents, na portalu Filmweb rozpoczęło się głosowanie na nagrodę publiczności. Do 31 lipca każdy może oddać głos na wybrany film spośród 11 tytułów polskiej shortlisty, wyselekcjonowanej przez Jury w składzie: Małgorzata Kożuchowska, Kinga Dębska, Anna Zoll i Łukasz Maciejewski.

Głosowanie na nagrodę publiczności to kolejny etap trwającej pierwszej polskiej edycji międzynarodowego konkursu Nespresso Talents 2020. Od 3 do 31 lipca na portalu Filmweb każdy może oddać głos na film z shortlisty obejmującej 11 tytułów: Life in a bottle, #dobrowraca, Gaja, No pain no gain, Every superhero, Spirala dobra, View from my window, Dzięki izolacji, Gift, Płomień nadziei i Seeds. Filmy zostały wybrane w czerwcu podczas emocjonujących obrad przez polskie Jury w składzie: Małgorzata Kożuchowska, Kinga Dębska, Łukasz Maciejewski i Anna Zoll, laureatka Nespresso Talents z 2018 roku.

Konkurs Nespresso Talents pokazuje, że niezmierzona jest liczba utalentowanych ludzi, i wyobraźnia nie ma granic. Najbardziej ujęła mnie w wybranych filmach pomysłowość, pogoda ducha i szczerość, bijąca z nich prawda. Marzyłoby mi się, żeby któryś z wyłonionych twórców „połknął bakcyla kina” i dalej robił filmy. – mówi Kinga Dębska.

Każdy głos ma znaczenie, a zagłosować można w bardzo prosty sposób – wystarczy wejść na stronę portalu Filmweb, obejrzeć prezentowane filmy i wybrać najlepszy według siebie tytuł. Twórca zwycięskiego filmu otrzyma nagrodę od Nespresso: ekspress do kawy, spieniacz do mleka oraz zestaw kaw.

Warto dodać, że wszystkie filmy prezentują interpretację tytułu tegorocznej edycji konkursu Virtuous Circles, a także są nagrane w formacie wertykalnym (9:16) i trwają między 2 a 3 minuty. Wśród prezentowanych 11 filmów znajdują się trzy zwycięskie tytuły wybrane przez Jury, które zostaną ogłoszone we wrześniu.

Partnerem tegorocznej edycji konkursu Nespresso Talents jest Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Konkurs wsparły także Szkoły Filmowe: Warszawska Szkoła Filmowa; Szkoła Filmowa Wajdy; Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot; Łódzka Szkoła Filmowa; Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego; Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza; Gdyńska Szkoła Filmowa; Akademia Filmowa AMA.

Poprzez pracę z filmowcami Nespresso kontynuuje zobowiązanie, aby poruszać tematy ważne społecznie i dokonywać zmian na lepsze. Warto też dodać, że w tym roku każdy film, który został przesłany na konkurs doprowadzi do posadzenia przez Nespresso w partnerstwie z PUR Projet dziesięciu drzew.

Więcej informacji na temat konkursu Nespresso Talents znajduje się na stronie.