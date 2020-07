"Przesłuchanie" - nowy tytuł w repertuarze Muranowa 0

Przesłuchanie to drugi film Iny Weisse – aktorki, reżyserki i scenarzystki. Jej debiut filmowy to film Architekt, wielokrotnie nagradzamy na Festiwalach Filmowych.

Przesłuchanie światową premierę miał na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. W roli głównej zobaczymy Ninę Hoss (Biała Masajka, Kobieta w Berlinie, Barbara), która za tę rolę otrzymała nagrody dla najlepszej aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Sztokholmie i w San Sebastian.

Anna Bronsky jest nauczycielką gry na skrzypcach w liceum muzycznym. Jest żoną muzyka i matką 10-letniego Jonasa. Podczas corocznych egzaminów rekrutacyjnych nauczycielka fascynuje się talentem Alexandra, który kandyduje do szkoły. Pomimo sprzeciwu innych nauczycieli, Anna postanawia przygotować go do egzaminów pośrednich. Odkrywa w nim wielki talent i każdą chwilę poświęca wspólnym ćwiczeniom. Tym samym zaniedbuje swoją rodzinę, która nie może na nią liczyć. Presję Anny wzmaga jej przyjaciel i jednocześnie kochanek, który zaprasza ją do wspólnego występu w kwintecie. Podczas koncertu kobieta wypada fatalnie. Po tym katastrofalnym wydarzeniu Anna skupia się tylko na swoim uczniu. W dniu egzaminu dochodzi do tragedii…

Film w kinach od 3 lipca!