"Ojciec chrzestny" we włoskim wydaniu - "Zdrajca" Marco Bellocchio już w kinach!

Epicki, niejednoznaczny, trzymający w napięciu, „Zdrajca” to film o mafii, jakiego jeszcze nie było. Prezentowany w Konkursie Głównym Festiwalu Filmowego w Cannes 2019, został przyjęty kilkunastominutową owacją na stojąco. Nazywany najlepszym filmem o włoskiej mafii od czasów Ojca chrzestnego – Zdrajca od dziś w kinach!

W centrum opowieści znajduje się Tommaso Buscetta, boss, który złamał omertę, czyli mafijną zmowę milczenia. Dzięki jego zeznaniom doszło do najgłośniejszego procesu przeciwko Cosa Nostrze: tzw. maxiproces doprowadził do skazania 362 przywódców przestępczej organizacji. Było to największe w historii zwycięstwo państwa nad mafią.

Fascynujące ekranowe dochodzenie skupia się na przemianie Buscetty, dla którego La Cosa Nostra, czyli „nasza sprawa”, zaczęła znaczyć coś zupełnie innego, niż chcieliby szefowie klanów. Tytułowy Zdrajca nie jest jednak herosem, Bellocchio widzi w nim niemal szekspirowskiego bohatera, uwikłanego w tragiczny konflikt. Film wspaniale ogrywa jego dwuznaczność: to morderca, niewierny mąż, człowiek brutalny, cyniczny i bezwzględny. Zeznaje przeciw swoim w obronie honoru mafii – tej, która go wychowała, a którą jego zdaniem zdradzili nowi przywódcy. To lojalność wobec „rodziny” każe mu wydać bossów i ujawnić w sądzie wszystkie sekrety Cosa Nostry. Umieszczeni podczas procesu w klatkach, dawni przyjaciele zamieniają się w dzikie zwierzęta. Plują, rzucają się na kraty, żądają krwi Zdrajcy. Jedynym sojusznikiem żyjącego w ukryciu, zaszczutego mężczyzny jest legendarny sędzia Falcone.

5 powodów, dla których warto obejrzeć ten film:

1. Historia oparta na faktach – główny bohater filmu, Tomasso Buscetta (1928-2000), był jednym z czołowych przedstawicieli sycylijskiej mafii.

2. Realizowany przez wiele lat, wielki projekt Marco Bellocchio (twórca Pięści w kieszeni i Witaj, nocy).

3. Epicki filmowy obraz, pokazujący przemiany we włoskiej mafii na przestrzeni wielu dekad.

4. Wybitna, nagradzana rola Pierfrancsesco Favino.

5. Jeden z najbardziej utytułowanych włoskich filmów 2019 roku (wielki zwycięzca tzw. włoskich Oscarów, czyli nagród David di Donatelli)

