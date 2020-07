Amerykańska Gildia Aktorów nie chce wydać zgody na rozpoczęcie zdjęć do filmu Songbird w reżyserii Michaela Baya. Wszystkiemu winna jest oczywiście pandemia koronawirusa.

Amerykańska Gildia Aktorów wydała oświadczenie dotyczące wydania zgody na pracę aktorów należących do związku w najnowszym filmie Michaela Baya zatytułowanym Songbird. Gildia ma pewne zastrzeżenia związane z zasadami bezpieczeństwa, o której twórcy jak na razie nie zadbali.