Zwiastun filmu "An American Pickle" z podwójną rolą Setha Rogena 0

Po porcji fotosów z filmu An American Pickle przyszła pora na pierwszy oficjalny zwiastun, w którym Seth Rogen gra podwójną rolę. Możecie znaleźć go poniżej.

An American Pickle koncentruje się na Herschelu Greenbaumie, robotniku, który przenosi się do Ameryki w latach 20. ubiegłego wieku, aby zapewnić lepsze życie swojej rodziny. Pewnego dnia w trakcie pracy wpada do kazi z marynatami, która dzięki soli… konserwują go na 100 lat. Herschel pojawia się we współczesnym Brooklynie i odkrywa, że w ogóle się nie zestarzał, a jego jedynym krewnym jest prawnuk Ben – łagodny programista komputerowy.

Pierwotnie Sony Pictures planowało premierę kinową. Z powodu pandemii produkcja trafiła w ręce HBO Max. Premiera będzie miała miejsce 6 sierpnia.

Źrodło: HBO Max