Podczas jednego z ostatnich wywiadów Flanagan potwierdził, iż ukończył już pisanie pierwszego szkicu scenariusza. Opisał go słowami: mroczny i cyniczny. Ujawnił także, że amerykański mistrz grozy Stephen King przeczytał skrypt i jest z niego bardzo zadowolony.

To co kocham, to powrót do kosmicznego horroru, który moim zdaniem jest tak niesamowicie zabawny. Jest tak bezlitośnie mroczny i cyniczny i ja to uwielbiam. To jest ponure i wredne i to mi się podoba. Nie zakończyłem tak chyba filmu od czasu Absentia czy może Quija: Narodziny zła. Chcecie mrocznego zakończenia? W porządku. Przygotujcie się. powiedział Flanagan