Guillermo del Toro nie rezygnuje z ekranizacji powieści ''W górach szaleństwa'' Lovecrafta

Guillermo del Toro, reżyser znany ze swojego charakterystycznego stylu zdradził, iż nigdy nie zrezygnuje z przeniesienia na ekran jednej z powieści H.P. Lovecrafta W górach szaleństwa (z ang. At the Mountains of Madness).

Zapewne każdy z wielkich twórców filmowych ma w swojej głowie taki projekt, którego realizacja byłaby dla niego spełnieniem zarówno zawodowym, jak i tworzeniem z pasji. Dla del Toro projektem tym jest właśnie historia Lovecrafta osadzona na Antarktydzie, gdzie grupa badaczy odkrywa złowrogą, nieziemską istotę.

Reżyser Kształtu wody już od ponad dekady próbuje przystosować powieść na duży ekran. Jakiś czas temu w projekt zaangażowało się studio Universal Pictures, które jednak z oceny na duży budżet mający sięgać 150 mln dolarów i kategorię wiekową R z niego zrezygnowało. Wtedy do odegrania głównej roli wybrano Toma Cruisa, a producentem został James Cameron. Guillermo del Toro do tej pory nie pogodził się z decyzją włodarzy studia. Jak sam mówi nie poddaje się i jego zaangażowanie w to, aby film w końcu powstał pozostanie mocne tak długo jak żyje.

Dlatego noszę ten pierścień, ponieważ projekt został anulowany. To fałszywy pierścień o fałszywym uniwersytecie Miskatonic University pojawiający się w powieściach Lovecrafta i będę go nosić dopóki nie nakręcę filmu. Możecie mnie z nim pochować. powiedział del Toro

Świat przedstawiony w powieściach Lovecrafta jest światem trudnym do przeniesienia na szklany ekran. Jedną z najlepszych ekranizacji jest film W paszczy szaleństwa w reżyserii Johna Carpentera z 1994 roku. Jest on swoistym hołdem dla wielu prac autora i jego mitów o Cthulhu.

