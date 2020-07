''Lucyfer'' w stylu noir? Zobaczcie pierwsze zdjęcia z piątego sezonu serialu! 0

Piąty sezon serialu Lucyfer to jedna z najbardziej oczekiwanych tegorocznych premier. Z tego też powodu na półtora miesiąca przed oficjalną datą Netflix ruszył z kampanią promocyjną. Na pierwszy ogień poszły bardzo ciekawe zdjęcia z specjalnego odcinka, który w całości utrzymany będzie w klimacie noir z elementami musicalowymi.

fot. materiały prasowe

Jego tytuł brzmi It Never Ends Well for the Chicken. Ukaże nam on wyjątkową podróż do przeszłości głównego bohatera. Poznamy pierwszą nieoficjalną sprawę jaką zajął się Lucyfer Morningstar. Zagłębi się on także w przeszłości Maze. Akcja przeniesie nas do Los Angeles z lat 40 XX wieku.

Poniżej wspomniane zdjęcia. Jak Wam się podobają postacie z serialu w takim wydaniu?















Serial ten opiera się na komiksach Neila Gaimana i Sama Kietha. W rolę znudzonego i nieszczęśliwego władcy piekieł wciela się Tom Ellis. Lucyfer Morningstar porzuca swoje podziemne królestwo i przybywa do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem nocnego klubu. Uroczy, charyzmatyczny i piekielnie przystojny Lucyfer cieszy się ze swojej emerytury oddając się swoim ulubionym przyjemnościom. Zaczyna pomagać także policji w łapaniu najgroźniejszych kryminalistów, wykorzystując swoje nadnaturalne zdolności.

Lucyfer z piątym sezonem powróci 21 sierpnia 2020 roku. Seria ta składać się ma z 12 epizodów. W wspomniany dzień zadebiutuje połowa z nich. Debiut kolejnych w przyszłym roku.

Źrodło: comicbookmovie.com