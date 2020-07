Wybitny kompozytor muzyki filmowej Ennio Morricone nie żyje 1

Świat kina traci kolejną wybitną osobistość. Nie żyje absolutna legenda i jeden z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej, Ennio Morricone.

fot. Gonzalo Tello / wikipedia

Laureat Oscara Ennio Morricone nie żyje. Wybitny włoski kompozytor muzyki filmowej zmarł w wieku 91 lat. Twórca odszedł z tego świata dzisiaj nad ranem w rzymskiej klinice, gdzie został zabrany wkrótce po upadku, który spowodował złamanie biodra. O śmierci Ennio Morricone poinformował prawnik Giorgio Asumma, który przekazał smutne wieści agencji prasowej ANSA. O wielkości Włocha niech świadczy chociażby fakt, że został pożegnany przez premiera kraju, Giuseppe Conte.

Szacuje się, że przez ostatnie 50 lat, włoski mistrz skomponował dla kina i telewizji około 500 ścieżek dźwiękowych, co jest rekordem pod względem ilości, jeśli chodzi o zachodnie kino. Ale Ennio Morricone to nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość. O jego wkładzie w historię kina i muzyki nie ma sensu nawet dyskutować, ponieważ jest to oczywistość. Wystarczy spojrzeć na listę nagród oraz tytułów, do których stworzył muzyczną ilustrację.

Oczywiście pierwsze, co przychodzi do głowy to klasyczne spaghetti westerny z lat 60. takie jak Dobry, zły i brzydki i Pewnego razu na Zachodzie. Do tego należy dodać Misję oraz Cinema Paradiso, a także filmy tworzone z Quentinem Tarantino. W 2016 roku Ennio Morricone otrzymał Oscara za muzykę do Nienawistnej ósemki. Co ciekawe w 2007 roku Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej nagrodziła go statuetką za całokształt twórczości.

A Wy którą pracę Włocha cenicie najbardziej?

Źrodło: Variety