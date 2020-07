Lato z Films For Food w Muranowie! 0

Tęsknicie za pokazami filmów kulinarnych w naszym kinie? FILMS for FOOD wraca do Nas w wakacje z najciekawszymi filmami minionego roku. W programie znalazły się dokumenty: "Dziennik braci Roca": Szkocja, "Bracia Roca na tureckim szlaku" (filmy o podróżach jednej z najsłynniejszych i najbardziej nagradzanych rodzin w światowej gastronomii), "Wino we krwi" (o tradycyjnym winiarstwie w Gruzji i korzeniach wina w ogóle), czy Bihar Dok 13 (o projekcie edukacyjnym Basque Culinary Center, renomowanej szkoły kulinarnej w San Sebastian).

Oprócz tego zostaną zaprezentowane tytuły, które były hitami kinowymi FILMS for FOOD: Noma: My Perfect Storm i Chef Flynn.

O jednym z największych fenomenów świata kucharzy i kina kulinarnego oraz nie tylko. Chef Flynn – najmłodszy kucharz świata opowiada o cudownym dziecky amerykańskich kulinariów; nastolatek, który zdobył szturmem ekstremalnie wymagający świat nowojorskich restauracji. Wspierała go w tym bohaterka drugiego planu, czyli matka, której postać kieruje opowieść o spełnionym amerykańskim śnie w stronę psychologicznego thrillera. Jest to więc w równym stopniu rzecz o samorodnym talencie i pasji, jak i o rodzicielstwie i skomplikowanych rodzinnych relacjach.

Całość zaś doskonale przyprawiają wątki: edukacji (jak rozwijałyby się dzieci, gdyby pozwolić im robić to, co naprawdę je interesuje?), niesłychanie konkurencyjnym biznesie restauracyjnym (błyskawiczny sukces młodego kucharza jest nie w smak wielu szefom), czy mediach, które z równą łatwością namaszczają, co strącają swoje gwiazdy.

Możecie też wyruszyć w podróż do Szkocji w ekscytującą podróż z Braćmi Rocka. Jedno z najsłynniejszych rodzeństw w światowej gastronomii, bracia Joan, Josep i Jordi Roca to spadkobiercy tradycji rodzinnej, która doprowadziła ich do stworzenia jednej z najlepszych restauracji na świecie: El Celler de Can Roca. Kierując się ciekawością, spragnieni nowej wiedzy, wyruszają w ekscytującą podróż po Szkocji.

Ślinka cieknie już po czytaniu samych opisów. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji i daty pokazów, to ruszajcie na stronę Muranowa.