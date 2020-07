Nowe kontynenty i przygody w czwartym sezonie serialu "Ben 10" 0

Kolejne odcinki przygód Bena Tennysona to niezwykłe transformacje, pełne zwrotów akcji pojedynki i liczne podróże. Dzielny bohater wraz ze swoją rodziną stawiają czoła przeciwnościom, nie zapominając jednak o doskonałej zabawie!

Czwarty sezon serialu Ben 10 przyniesie wiele nowych ekscytujących przygód i wyzwań! Ben wraz z całą drużyną Tennysonów wybiorą się na wycieczkę po różnych kontynentach. Zwiedzając starożytne zabytki napotkają na niebezpieczeństwa i zrobią wszystko, by powstrzymać swoich przeciwników w realizacji ich niecnych planów.

Chłopiec odkryje też specjalny klucz, który pozwoli mu ulepszyć Omnitrixa i uzbroić go w Omni-Kix. To supernowoczesna funkcja służąca do tego, by wzmocnić kosmitów w walce. Dziadek Max, Gwen i Ben będą też próbowali doprowadzić do zamknięcia elektrowni wodnej i ocalenia wodospadu.

Natomiast jesienią na fanów serialu czeka także premiera filmu o przygodach Bena Tennysona, który tym razem znajdzie się w dalekim kosmosie. Dokładna data premiery "Ben 10 vs. The Universe: The Movie" ma zostać ogłoszona niebawem.

Czwarty sezon Ben 10 już od 13 lipca o 12:00 na antenie Boomeranga. Emisja od poniedziałku do piątku o 12:00.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia