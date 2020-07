Fundacja „Ruchome Obrazy” 14 sierpnia wprowadzi do polskich kin, niezwykły dokument Bądź sobą, czyli nieopowiadziana historia wyprodukowany przez Jodie Foster i Roberta Redforda, w którym Foster jest również narratorką. To trzymający w napięciu dokument o Alice Guy-Blaché, kobiecie która na zawsze zmieniła historię X Muzy. Ta nietuzinkowa kobieta uznawana jest za pionierkę kinematografii. Do historii przeszła jako pierwsza reżyserka w historii kina.