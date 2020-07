Stowarzyszenie Filmowców Polskich zawiesza pomoc dla twórców 0

W związku z powolną reaktywacją produkcji audiowizualnej Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich podjął decyzję o zawieszeniu programów "System wsparcia twórców nierepartycyjnych" i "System wsparcia Członków Koła Młodych SFP" realizowanych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Monitorujemy sytuację związaną z przebiegiem pandemii COVID-19. Jeśli oczekiwana przez ekspertów druga fala zakażeń ponownie uziemi naszą branżę wznowimy nasze programy pomocowe. mówi Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Realizowany przez SFP program "System wsparcia twórców nierepartycyjnych" był adresowany do Twórców nierepartycyjnych będących Członkami SFP, mieszkających na terytorium Polski, którzy w okresie ostatnich 3 lat nie brali jako uprawnieni udziału w repartycji przychodów z praw prowadzonej przez SFP-ZAPA oraz inne organizacje zbiorowego zarządzania działające na terytorium Polski, którzy jednocześnie nie są uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach SFP-ZAPA, a którzy w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem na terytorium Polski stanu epidemii w znacznym stopniu utracili swoje możliwości zarobkowania. Program "System wsparcia twórców nierepartycyjnych" Stowarzyszenie Filmowców Polskich realizuje wspólnie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Pomocą objęci byli przedstawiciele 29 zawodów filmowych.

Program "System wsparcia Członków Koła Młodych SFP" adresowany był do Członków Koła Młodych SFP, mieszkających na terytorium Polski, którzy w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem na terytorium Polski stanu epidemii w znacznym stopniu utracili swoje możliwości zarobkowania oraz: w okresie ostatnich 3 lat nie brali jako uprawnieni udziału w repartycji przychodów z praw prowadzonej przez SFP-ZAPA oraz inne organizacje zbiorowego zarządzania działające na terytorium Polski, którzy jednocześnie nie są uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach SFP-ZAPA oraz nie są uprawnieni do skorzystania z pomocy w ramach Programu "System wsparcia twórców nierepartycyjnych" realizowanego przez SFP.

