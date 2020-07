Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Florence Pugh szykowana na następczynię Scarlett Johansson w MCU 0

Fani Marvela nie będą długo rozpaczać po Czarnej Wdowie. Twórcy komiksowego uniwersum przeniesionego na wielki ekran mają pomysł dotyczący Florence Pugh, która będzie następczynią Scarlett Johansson w Marvel Cinematic Universe.

Jak zapewne doskonale wiecie, gdyby nie pandemia koronawirusa od kilku tygodni na ekranach kin moglibyśmy oglądać najnowsze dziecko MCU, czyli Czarną Wdowę. Niestety sytuacja z wirusem sprawiła, że kina na całym świecie zostały zamknięte, co oczywiście zmusiło hollywoodzkie wytwórnie do przesunięcia swoich premier. Aktualnie trwa wielkie wyczekiwanie na powrót do normalności.

W między czasie reżyserka filmu Cate Shortland powiedziała kilka słów na temat przyszłości Czarnej Wdowy.

Kevin Feige zdawał sobie sprawę, że widownia oczekuje historii w stylu genezy, więc poszliśmy oczywiście w innym kierunku. Nie wiedzieliśmy, jak świetna będzie Florence Pugh. To znaczy, wiedzieliśmy, że będzie świetna, ale nie aż tak świetna. Scarlett jest miłościwa i podchodzi do sytuacji na zasadzie oddania jej pałeczki. Będzie to więc napędzenie kolejnej kobiecej historii.

powiedziała Shortland

Reżyserka zapowiedziała także, że solowy film o Czarnej Wdowie będzie godnym zakończeniem jej historii i odda należyty hołd, którego oczekiwali fani po finale Avengers: Koniec gry.

