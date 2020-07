Romantyczna komedia dla nastolatków powraca - zwiastun ''The Kissing Booth 2'' 0

Netflix prezentuje zwiastun drugiej części dobrze ocenianej romantycznej komedii dla nastolatków The Kissing Booth. Czy związek Elle i Noah przetrwa?

fot. netflix

W The Kissing Booth poznaliśmy młodą, nieśmiałą dziewczynę Ellę, która wdaje się z zakazany romans ze szkolnym przystojniakiem Noahem Flynnem. Związek ten groził jej utratą najlepszego przyjaciela. W sequelu Elle Evans właśnie przeżyła najbardziej romantyczne lato w życiu u boku swojego odmienionego chłopaka, wcześniej owianego złą sławą awanturnika. Teraz Noah idzie na Harvard, a Elle wraca do liceum, gdzie czeka ją jeszcze jeden rok nauki. Dziewczyna staje przed nowymi wyzwaniami: z jednej strony związek na odległość, z drugiej nauka, by dostać się na wymarzoną uczelnię z najlepszym przyjacielem Lee. Dodatkowo wszystko komplikuje bliska przyjaźń z nowym, charyzmatycznym kolegą z klasy, Marco. Tymczasem Noah zaprzyjaźnia się z „idealną” koleżanką ze studiów, przez co Elle musi zdecydować, na ile mu ufa i do kogo tak naprawdę należy jej serce.

W obsadzie powracają Joey King, Jacob Elordi i Joel Courtney. W nowych bohaterów wcielą się Taylor Zakhar Perez jako Marco i Maisie Richardson-Sellers. Za reżyserię drugiej części odpowiada Vince Marcello, twórca oryginalnej adaptacji powieści Beth Reekles.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera The Kissing Booth 2 już 24 lipca br. na Netflix.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska