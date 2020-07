3. sezon futurystycznej animacji ''Infinity Train'' latem na HBO Max 0

Infinity Train to amerykańska antologiczna seria produkowana do tej pory dla Cartoon Network. Teraz jednak ten animowany serial science fiction przechodzi do HBO Max. Trzeci sezon produkcji zadebiutuje wyłącznie w tym serwisie.

Z zapowiedzi publikowanych w zagranicznych mediach wiemy, iż trzeci sezon Infinity Train powróci latem tego roku. Dokładna data nie została jednak jeszcze podana. W ramach pierwszych promocji platforma opublikowała plakat nowej serii, który zobaczyć możecie poniżej.

Twórcą serialu jest Owen Dennis, znany z prac przy Zwyczajnym serialu. Fabuła Infinity Train rozgrywa się w tajemniczym, całkowicie futurystycznym i z pozoru niekończącym się pociągu, którego wagony to całkowicie inne światy. Jego pasażerami są ludzie z problemami emocjonalnymi, które muszą pokonać, aby móc się z niego wydostać. Każdy sezon rozgrywa się w podobnym klimacie, ale ma innych głównych bohaterów.

W trzeciej serii będą to Grace i Simon, przywódcy Apex, anarchistycznej grupy dzieci, która utworzyła się w pociągu. Podczas jednej z misji duet ten gubi się i kluczy po różnych światach znajdujących się w pociągu, aby znaleźć drogę powrotną. Tam spotykają Hazel – młodą, optymistycznie nastawioną dziewczynę i Tubę, jej towarzysza – łagodnego goryla. Czy spotkanie to zmieni naturę i nastawienie Grace i Simona, czy jednak to Hazel okaże się ofiarą?

