Brie Larson opowiedziała o przesłuchaniach do "Gwiezdnych wojen", "Igrzysk śmierci" i "Terminatora" 0

Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, ale Brie Larson zdecydowała się założyć kanał na YouTube. Dzięki temu hollywoodzka gwiazda ma możliwość rozmawiania i kontaktowania się ze swoimi fanami.

Obecnie Brie Larson jest wielką hollywoodzką gwiazdą. Nie tylko laureatką Oscara, ale także ulubienicą fanów Kinowego Uniwersum Marvela. Aktorka zagrała główną rolę w kasowym hicie Kapitan Marvel oraz pojawiła się w widowisku Avengers: Koniec gry. Dzisiaj jest pozycja w Hollywood wydaje się być bezpieczna i niepodważalna. Nie zawsze tak jednak było.

Brałam udział w przesłuchaniu do "Gwiezdnych wojen". Brałam udział w przesłuchaniu do "Igrzysk śmierci". Brałam udział w przesłuchaniu do rebootu "Terminatora". Dzisiaj akurat myślałam o reboocie "Terminatora", ponieważ złapałam gumę. Pomyślałam: "O, poprzednim razem, jak złapałam gumę jechałam na przesłuchanie do "Terminatora". Złapałam gumę i nie dostałam roli".

żartowała Larsona

Z pewnością utrata szansy zagrania w filmach z serii "Gwiezdne wojny" jest dla Larson wielkim ciosem. Aktorka nie raz i nie dwa mówiła o swoim uwielbieniu do gwiezdnej sagi i wielkim szczęściu, jakie spotkało ją na planie filmów Marvela, kiedy to mogła zagrać u boku Mace Windu, czyli Samuela L. Jacksona. Pomimo tego, że dla Larson nie wszystkie przesłuchania były sukcesami, to w superlatywach opowiada o niej reżyser Edgar Wright, który pracował z nastoletnią wówczas aktorką przy filmie Scott Pilgrim kontra świat.

Brie Larson była na przesłuchaniu po prostu niesamowita. Widziałem wiele osób, które przychodziły do Universala na przesłuchania, kilka osób, które miały niezłą pozycję. Ale Brie – która miała wtedy 19 lat, a może i 18 – wysadziła po prostu wszystkich w powietrze. Jared (LeBoff, producent wykonawczy) i ja powiedzieliśmy sobie, że musimy ją obsadzić.

opowiada Edgar Wright

Na szczęście dla Brie Larsona, posiada ona na tyle duży talent aktorski, że hollywoodzcy producenci zdołali się do niej przekonać i dzisiaj jest jedną z gwiazd MCU. Którą rolę laureatki Oscara lubicie najbardziej?

Źrodło: MovieWeb