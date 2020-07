Za serial Już nie żyjesz odpowiada Liz Feldman, a gwiazdami produkcji są Christina Applegate, która za tę role otrzymała nominację do nagrody Emmy i Złotych globów i Linda Cardellini.

Będzie od początku do końca. Właśnie tak jak chciałam to zrobić. To niesamowity prezent. Opowiadanie historii zrodzonej ze smutku i straty rozwinęło mnie jako artystę i uzdrowiło jako człowieka. Będę na zawsze wdzięczna mojej całej ekipie, a także Netflixowi za wsparcie serialu już od pierwszego dnia i cieszę się, że mogę kontynuować naszą współpracę. powiedziała Feldman w swoim oświadczeniu