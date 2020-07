Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Halle Berry rezygnuje z roli transseksualnej bohaterki

Świetna amerykańska aktorka Halle Berry postanowiła zrezygnować z roli transpłciowej bohaterki, po tym jak w sieci pojawiła się fala krytyki po informacjach łączących ją z projektem.

Laureatka Oscara wyznała w social mediach, że od dawna przygotowywała się do tej roli, jednak żadne oficjalne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

To postać, w której kobieta jest transpłciowa i chce zostać mężczyzną. Uwielbiam ten projekt i to, że mogę nad nim pracować. Zamierzam głęboko zanurzyć się w ten świat – mówiła jeszcze przed weekendem aktorka. Halle Berry miała pragnienie mocno zaangażować się w ten film, a co za tym idzie poznać społeczność osób transpłciowych. Finalnie jednak aktorka postanowiła zrezygnować z tego projektu.

W poniedziałek wieczorem Halle Berry przeprosiła i wycofała się oświadczając, że społeczność osób transpłciowych powinna niewątpliwie mieć możliwość opowiadania własnych historii. Poniżej możecie przeczytać pełnego tweeta hollywoodzkiej gwiazdy.

Komentarz Halle Berry został bardzo dobrze przyjęty przez GLAAD, organizację zajmującą się prawami LGBTQ oraz konto Disclosure, gdzie pojawiła się analiza sytuacji osób transpłciowych w Hollywood.

Przypomnijmy, że w 2018 roku Scarlett Johansson także musiała borykać się z falą krytyki, kiedy ogłoszono, że zagra postać transpłciową w filmie "Rub and Tug". Kilka dni później gwiazda Marvela zdecydowała się zrezygnować z projektu,.

Źrodło: Variety