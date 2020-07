Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Stargirl" znalazła nowy dom - będzie 2. sezon serialu 0

Od premiery serialu Stargirl nie minęło zbyt wiele czasu, jednak twórcy musieli szukać nowego domu dla swojego projektu. I udało się. Powstanie 2. sezon komiksowej serii.

Drugi sezon Stargirl powstanie dla stacji The CW, która jest prawdziwym domem dla produkcji telewizyjnych na podstawie komiksów DC. Warto przypomnieć, że pierwsza seria Stargirl powstała z myślą o platformie streamingowej DC Universe, jednak dzień po premierze mogli ją oglądać również widzowie The CW. Teraz projekt będzie należał w całości do stacji telewizyjnej.

Stargirl przedstawia losy licealistki Courtney Whitmore, która odkrywa u siebie supermocne i postanawia zainspirować grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Chce w ten sposób wypełnić dziedzictwo pozostawione przez drużynę superbohaterów z Justice Society of America.

W serialu występują między innymi Brec Bassinger, Anjelika Washington, Giancarlo Esposito, Joel McHale i Luke Wilson. W Polsce pierwszy sezon można oglądać na HBO Go.

Warto przypomnieć, że Stargirl jest kolejnym serialem DC powstałym z myślą o platformie streamingowej DC Universe, który trafia w ręce The CW. Wcześnie podobny los spotkał Potwora z bagien.

Źrodło: Variety