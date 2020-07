Piotr Cyrwus przeczyta na żywo "Commando" podczas Octopus Film Festival vol. 3! 0

Organizatorzy festiwalu ujawniają pierwszy film i gościa 3. edycji Octopus Film Festival, która odbędzie się w dniach 4-9 sierpnia w Gdańsku!

Od kilku miesięcy wszyscy powtarzają wam, żebyście umyli rączki. Czas, by tę wiadomość przekazał prawdziwy specjalista. Piotr Cyrwus, legendarny aktor Klanu, Fanatyka i W lesie dziś nie zaśnie nikt, posiadacz jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej telewizji, przyjedzie na Octopusa, by na żywo przeczytać dialogi do Commando z Arnoldem Schwarzeneggerem – jednej z najpiękniejszych historii o ojcowskiej miłości w dziejach kina. Będzie to wydarzenie tak wspaniałe, że po seansie nie będziecie nawet wiedzieli, co się stało.

Misją Octopus Film Festival jest zaprezentowanie najciekawszych i najbardziej szalonych filmów gatunkowych z różnych stron świata. Zarówno tych znanych i lubianych, jak i nowych, dopiero czekających na odkrycie.

Organizatorzy przykładają szczególną wagę nie tylko do samego repertuaru, ale też atmosfery, w jakiej będzie można go obejrzeć. Choć znaczna część projekcji odbędzie się w przestrzeniach Stoczni Gdańskiej, a także w hali AmberExpo i na towarzyszącym jej parkingu, który na trzy festiwalowe noce zamieni się w kino samochodowe, niektóre filmy tradycyjnie zaprezentujemy w nieoczywistych, podkręcających odbiór lokalizacjach.

W tym roku po raz pierwszy widzowie będą mieli okazję ocenić oglądane filmy – cykl Nowe Kino Gatunkowe stanie się Konkursem Głównym z nagrodą publiczności, która trafi do twórców najlepiej ocenianego filmu. Każdy z zaprezentowanych w Konkursie Głównym tytułów zaprezentujemy dwukrotnie.