Już dzisiaj startuje kino plenerowe w 100czni! 0

Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity przejmuje w tym roku kino plenerowe w 100czni. Przestrzeń w samym centrum terenów Stoczni Gdańskiej łączy miejski relaks i miłość do kuchni z bogatym, zaangażowanym społecznie programem kulturalnym. Od 7 lipca, w co drugi wtorek, odbędą się pokazy kina plenerowego na ulicy przy 100czni. Zaprezentowane zostaną najciekawsze filmy dokumentalne ostatnich lat.

Cykl pokazów stanowi zaproszenie na tegoroczną, 17. edycję Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, która odbędzie się w dniach 9 – 18 września 2020 w Gdyńskim Centrum Filmowym. Hasło tegorocznego festiwalu „Z czułości do świata” jest inspirowane mową noblowską Olgi Tokarczuk! W programie widzowie znajdą najnowsze filmy dokumentalne z całego świata, odnoszące się do najbardziej aktualnych współczesnych problemów. Selekcjonerzy festiwalu co roku dbają o różnorodność tematów, od polityki, przez społeczeństwo, psychologię, naukę, sport, sztukę i architekturę aż po modę.

Pierwszym tytułem zaprezentowanym w ramach nowego cyklu będzie film dokumentalny Wyobraź sobie świat bez muzyki w reżyserii Stefana Schwieterta, który odbędzie się 7 lipca o godzinie 21:30.* Jego bohaterem jest Bill Drummond – w latach 80. i 90. XX wieku współtwórca punkowego Big In Japan i acid-popowego KLF, pisarz, były celebryta, filozof, aktywista, producent, manipulator, człowiek, który spalił milion funtów w gotówce oraz straszył karabinem maszynowym swoją publiczność, propagator idei No Music Day, w ostatnich latach poświęca się enigmatycznemu projektowi K17. To utopijny, rozciągnięty na wiele lat projekt chóru, który tworzy muzykę odrzucając muzyczną tradycję, słowa melodię oraz rytm. Film otrzymał Nagrodę Nos Chopina dla Najlepszego filmu o tematyce muzycznej podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2015 roku.

Program Kina plenerowego w 100czni:

7 lipca: Wyobraź sobie świat bez muzyki

21 lipca: Jutro albo pojutrze

4 sierpnia: Kraina miodu

18 sierpnia: Fresh Dressed

1 września: Sól Ziemi

15 września: Zamknij się i graj na pianinie