Hilary Swank w roli astronautki - zobaczcie zwiastun serialu "Rozłąka" 0

Netflix ogłasza nowy serial pod tytułem Rozłąka. Serial z Hilary Swank w roli astronautki zadebiutuje w serwisie już 4 września!

Stworzony przez Andrew Hinderakera i wyprodukowany przez Jasona Katimsa serial Netflixa Rozłąka to nakręcony z rozmachem wzruszający dramat o nadziei, człowieczeństwie i poświęceniach, jakie trzeba ponieść, by osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. Amerykańska astronautka, Emma Green (Hilary Swank), dołącza do niebezpiecznej wyprawy na Marsa jako dowódca międzynarodowej załogi. Na Ziemi zostawia męża (Josh Charles) i nastoletnią córkę (Talitha Bateman), którzy akurat bardzo jej potrzebują. Podróż w kosmos staje się coraz bardziej wymagająca, a relacje między członkami załogi i ich rodzinami — coraz bardziej skomplikowane.

Rozłąka to opowieść o tym, że czasami, aby sięgnąć gwiazd, trzeba zapomnieć o życiu. Producentami wykonawczymi serialu są showrunnerka Jessica Goldberg, Matt Reeves, Jason Katims, Edward Zwick, Hilary Swank, Adam Kassan, Andrew Hinderaker, Jeni Mulein i Michelle Lee.

O postaciach:

Emma Green (Hilary Swank)

Emma Green jest amerykańską astronautką i byłą pilotką Marynarki Wojennej. Jest uparta, empatyczna, bardzo inteligentna i dowodzi wyprawą na Marsa. Emma jest żoną Matta Logana, głównego inżyniera w NASA, z którym mają 15-letnią córkę, Lex.

Emma Green jest amerykańską astronautką i byłą pilotką Marynarki Wojennej. Jest uparta, empatyczna, bardzo inteligentna i dowodzi wyprawą na Marsa. Emma jest żoną Matta Logana, głównego inżyniera w NASA, z którym mają 15-letnią córkę, Lex. Matt Logan (Josh Charles)

Matt Logan jest inżynierem NASA, którego żona Emma Green dowodzi pierwszą misją na Marsie. On sam staje przed ogromnymi wyzwaniami – musi radzić sobie z misją pozostając na Ziemi oraz wychowywać nastoletnią córkę.

Matt Logan jest inżynierem NASA, którego żona Emma Green dowodzi pierwszą misją na Marsie. On sam staje przed ogromnymi wyzwaniami – musi radzić sobie z misją pozostając na Ziemi oraz wychowywać nastoletnią córkę. Alexis "Lex" Logan (Talitha Bateman)

15-letna Lex jest córką astronautów Emmy Green i Matta Logana. Podobnie jak jej ojciec, jest dumna i wspiera trzyletnią misję matki, jednocześnie sama zmagając się z dojrzewaniem.

15-letna Lex jest córką astronautów Emmy Green i Matta Logana. Podobnie jak jej ojciec, jest dumna i wspiera trzyletnią misję matki, jednocześnie sama zmagając się z dojrzewaniem. Misha Popov (Mark Ivanir)

Misza Popov jest rosyjskim kosmonautą i inżynierem podczas misji u boku Emmy Green. Jest najbardziej doświadczonym członkiem załogi. Misza ma duże ego, ale potajemnie zmaga się z osobistymi wyrzeczeniami, których musiał dokonać, by znaleźć się w kosmosie.

Misza Popov jest rosyjskim kosmonautą i inżynierem podczas misji u boku Emmy Green. Jest najbardziej doświadczonym członkiem załogi. Misza ma duże ego, ale potajemnie zmaga się z osobistymi wyrzeczeniami, których musiał dokonać, by znaleźć się w kosmosie. Kwesi Weisberg-Adebayo (Ato Essandoh)

Kwesi Weisberg-Adebayo jest obywatelem brytyjskim z Ghany. Kwesi (wymawiane Kway-Si) jest skromnym, wesołym botanikiem o głębokiej wierze, którego nadzieją jest stworzenie życia na Marsie.

Kwesi Weisberg-Adebayo jest obywatelem brytyjskim z Ghany. Kwesi (wymawiane Kway-Si) jest skromnym, wesołym botanikiem o głębokiej wierze, którego nadzieją jest stworzenie życia na Marsie. Ram Arya (Ray Panthaki)

Ram Arya jest pilotem Sił Powietrznych z Indii. Podczas, gdy inni astronauci zmagają się z tęsknotą za rodzinami i dotychczasowym życiem na Ziemi, Ram jest całkiem sam na świecie.

Ram Arya jest pilotem Sił Powietrznych z Indii. Podczas, gdy inni astronauci zmagają się z tęsknotą za rodzinami i dotychczasowym życiem na Ziemi, Ram jest całkiem sam na świecie. Lu Wang (Vivian Wu)

Lu Wang jest chemiczką i astronautką reprezentującą Chiny. Jest inteligentna i pragmatyczna, ale pod tą powłoką skrywa skomplikowane życie osobiste. Jest zamężna i ma młodego syna.

Lu Wang jest chemiczką i astronautką reprezentującą Chiny. Jest inteligentna i pragmatyczna, ale pod tą powłoką skrywa skomplikowane życie osobiste. Jest zamężna i ma młodego syna. Melissa Ramirez (Monique Curnen)

Melissa Ramirez jest byłą astronautką, która działa w ekipie wspierającej załogę Emmy, gdzie pełni rolę łącznika między załogą na Marsie a Ziemią. Melissa zrezygnowała ze swojej kariery dla wymagającego opieki dziecka, jednak próbuje wspierać Emmę i jej rodzinę.

Galeria z fotosami z serialu:

Źrodło: Netflix