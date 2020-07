Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jude Law przymierzany do roli Kapitana Haka w filmie "Piotruś Pan i Wendy" 0

Jude Law miał już okazję portretować w swojej karierze kilka postaci mających szemraną opinię, czyli prościej pisząc – złoczyńców. Przed aktorem pojawiła się właśnie możliwość zmierzenia z najbardziej ikonicznym czarnych charakterem, jakiego do tej pory miał okazję zagrać. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Jude Law rozpoczął rozmowy negocjacyjne w sprawie dołączenia do obsady aktorskiej filmu "Piotruś Pan i Wendy". Brytyjski aktor jest faworytem Walta Disneya do roli Kapitana Haka w nowej odsłonie klasycznego filmu animowanego sprzed lat. Role tytułowe zagrają młodzi i niezbyt opierzeni – Alexander Molony i Ever Anderson. Reżyserem produkcji jest David Lowery, który nakręcił przed kilkoma laty dla Walta Disneya nową wersję Mojego przyjaciela smoka.

Teoretycznie zdjęcia do filmu "Piotruś Pan i Wendy" powinny już trwać, jednak z powodu pandemii koronawirusa włodarze wytwórni oraz producenci musieli opóźnić rozpoczęcie prac na planie.

"Piotruś Pan i Wendy" będzie kolejną aktorską wersją klasycznej animacji. Na razie Walt Disney zwleka z pokazaniem światu Mulan, jednak w planach ma już następne filmy. W przyszłości powstaną chociażby "Mała Syrenka", "Pinokio" czy "Cruella".

