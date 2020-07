Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Idris Elba potwierdza film o detektywie Lutherze 0

Idris Elba ponownie napomknął na temat ewentualnego powrotu do roli policyjnego detektywa Johna Luthera. Tym razem nie byłby to jednak kolejny sezon świetnego serialu kryminalnego, a film pełnometrażowy.

Aktor w trakcie konferencji prasowej promującej 3. sezon serialu komediowego "In The Long Run", zdradził co nieco na temat przyszłości Johna Luthera.

Nie ma jeszcze żadnych formalnych planów. Wyraziłem się swego czasu jasno, że chciałbym powrotu Luthera w filmie. I mogę Wam powiedzieć, że jesteśmy bardzo blisko rozpoczęcia realizowania filmu "Luther".

wyjawił Idris Elba

Plany są iście hollywoodzkie, ponieważ film ma mieć zdecydowanie większą skalę aniżeli serialowe odcinki. Bardzo możliwe, że skala prezentowanej historii będzie miała wymiar międzynarodowy, a Luthera czeka jakieś śledztwo poza granicami Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie zostało to nigdzie potwierdzone.

O filmie z Johnem Lutherem mówi się od wielu lat, jednak pierwotnie zakładano, że byłby to prequel. Teraz plany się nieco zmieniły i prawdopodobnie film będzie kontynuacją. Na więcej szczegółów musimy jednak poczekać.

A Wy jesteście fanami Luthera? Chcielibyście ponownie zobaczyć smutnego detektywa w akcji?

Źrodło: Deadline