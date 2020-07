Był więźniem labiryntu, a teraz może zagrać w nowym filmie reżysera "Green Book" 0

Gwiazda cyklu "Więzień labiryntu", czyli Dylan O’Brien prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady nowego filmu Petera Farrelly’ego, reżysera oscarowego Green Book.

Dylan O'Brien jest głównym faworytem do zagrania u boku Viggo Mortensena w najnowszym dziele Petera Farrelly'ego. Warto przypomnieć, że Mortensen pracował z tym reżyserem przy okazji oscarowego Green Book za rolę, w którym zresztą otrzymał nominację do Oscara w kategorii "Najlepszy aktor pierwszoplanowy" (finalnie statuetka trafiła w ręce Ramiego Maleka za sportretowania legendarnego Freddy’ego Mercury’ego).

Nowy film Petera Farrelly’ego będzie adaptacją powieści "The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War". Nad scenariuszem pracuje sam filmowiec, a pomaga mu oczywiście Brian Hayes Currie, z którym współpracował przy skrypcie do wspomnianego już Green Book – panowie zresztą otrzymali za niego Oscara w kategorii "Najlepszy scenariusz oryginalny". Teraz temu duetowi pomaga dodatkowo Pete Jones.

Książka napisana przez Joannę Molloy i Johna "Chickiego" Donohue to prawdziwa historia Donohue, który w 1967 roku postanowił opuścić Nowy Jork i odnaleźć swoich przyjaciół z wojny w Wietnamie, aby wspólnie napić się z nimi piwa.

Film powstaje dla studia Skydance Productions.

