Wygląda na to, że Michael Bay i jego ekipa pokonali wszystkie przeciwności losu (oczywiście z wyjątkiem samej pandemii koronawirusa) i już niebawem wystartuje z pracami na planie zdjęciowym. O procesie realizacyjnym postanowił opowiedzieć sam Bay.

Thriller Michaela Baya zatytułowany Songbird będzie umiejscowiony dwa lata po wybuchu pandemii koronawirusa powodującego chorobę COVID-19. Niestety w przedstawionej przez filmowca wizji, świat cały czas musi borykać się z wirusem, który na domiar złego ciągle mutuje i jest jeszcze bardziej niebezpieczny dla ludzi.

Songbird będzie pierwszym filmem w czasach pandemii kręconym w Los Angeles. Oczywiście Bay i jego ekipa nie mieli łatwego życia i w pewnym momencie było zagrożenie, że Amerykańska Gildia Aktorów nie wyda pozwolenia na start zdjęć. Z powodu braku zapewnień związanych z bezpieczeństwem na planie, związek groził pozbawienia członkostwa występujących w filmie aktorów.