Godzilla i Kong będą walczyły z trzecim potworem - pytanie brzmi: którym? 0

Godzilla vs. Kong to jeden z najważniejszych crossoverów ostatnich lat. Pojedynek dwóch kultowych potworów zapowiada się naprawdę epicko, jednak każdy z nas zdaje sobie sprawę, że w tym przypadku do tanga będzie potrzebny ten trzeci.

Na pewno na ekranie zobaczymy Godzillę walczącego z Kongiem. Co do tego nie wątpliwości. Wciąż pod znakiem zapytanie, gdzie dojdzie do tej wyniszczającej wojny. Czy potężny jaszczur zawita na Wyspę Czaszek? A może to wielka małpa w jakiś sposób zawita do miasta?

Wydaje się jednak, że ich pojedynek nie będzie decydujący, tak samo jak miało to miejsce chociażby w widowisku Batman v Superman: Świt sprawiedliwości , gdzie finalnie pojawił się ktoś jeszcze. W przypadku filmu Godzilla vs. Kong będzie tak samo. I tutaj pojawia się pytanie – z kim duet potworów może zawalczyć?

Z odpowiedzią mogą przyjść wcześniej udostępnione zabawki, które często zdradzają filmowych twórców. Nieco za wcześnie, ale jednak niektóre towary ujawniły, że w filmie pojawi się Nozuki – ogromny skrzydlaty wąż.

Inną możliwością jest natomiast Mechagodzilla, która zostanie stworzona przez Monarch w celu zapewnienia bezpieczeństwa planecie przed Tytanami. Oczywiście jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Wstępna data premiery filmu to 21 maja 2021 roku. Oczywiście z powodu pandemii może zostać ona przełożona. A Wy kogo widzielibyście w roli przeciwnika Konga i Godzilli?

Źrodło: Animated Times