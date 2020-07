"The Umbrella Academy" - pełny zwiastun 2. sezonu serialu Netflixa 0

Platforma Netflix pokazała światu pełny zwiastun 2. sezonu serialu The Umbrella Academy. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Pięć ostrzegał swoją rodzinę (wiele razy), że użycie jego mocy do ucieczki przed apokalipsą wywołaną przez Vanyę w 2019 roku było ryzykownym pomysłem. No i miał rację — rodzeństwo zostało rozrzucone w czasie na przestrzeni trzech lat od 1960 roku, wokół Dallas w stanie Teksas. Po utknięciu w przeszłości niektórzy z nich — przekonani, że są jedynymi ocalałymi — zaczynają budować nowe życie. Pięć ląduje jako ostatni, w samym środku katastrofy atomowej, która — uwaga, spojler! — jest skutkiem zakłócenia linii czasu przez grupę (czy to déjà vu?). Teraz Akademia musi się jakimś sposobem znowu zebrać, odkryć, co wywołało katastrofę, zapobiec jej, a później powrócić do teraźniejszości, żeby nie dopuścić do drugiej apokalipsy — unikając przy tym zamachów ze strony trójki bezlitosnych zabójców ze Szwecji. Luzik, wszystko pójdzie jak z płatka.

Ta sama dziwna rodzina. Jeszcze dziwniejsze problemy. The Umbrella Academy powraca 31 lipca.

Źrodło: Netflix