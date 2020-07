"The Boys" wracają! Pierwszy zwiastun 2. sezonu 0

Amazon Prime Video udostępniło pierwszą zapowiedź 2. sezonu hitowego serialu The Boys. Zapraszamy do obejrzenia kontynuacji nietypowej serii o superbohaterach.

Serial The Boys jest adaptacją komiksu o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robinsona. Ukazuje on nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

Produkcja powróci już 4 września 2020 roku. W ten dzień na platformie zadebiutuje pięć pierwszych odcinków. Kolejne pięć będzie pojawiać się co piątek, aż do 9 października.

W głównych rolach występują m.in. Karl Urban, Erin Moriarty, Antony Starr, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Dominique McElligott,Jessie T. Usher, Chace Crawford Nathan Mitchell, Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne oraz Laila Robbins.

Źrodło: slashfilm.com