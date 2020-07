Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Chilling Adventures of Sabrina" skasowane przez Netflixa - kiedy finał serialu? 0

Platforma Netflix zdecydowała się skasować serial Chilling Adventures of Sabrina. Czwarta część przygód młodej czarownicy będzie ostatnią.

Nie są to na pewno najfajniejsze informacje dla fanów serialu Chilling Adventures of Sabrina, ale Netflix ogłosił, że czwarta część historii będzie finałową. Najnowsze odcinki zadebiutują w ofercie platformy pod koniec 2020 roku. Na razie dokładna data premiery nie została ogłoszona.

Od pierwszego dnia praca nad "Chilling Adventures of Sabrina" była niesamowitym zaszczytem. Obsada, począwszy od Kiernan w roli ulubionej nastoletniej wiedźmy, sprawiała mi wielką radość. Jestem niezmiernie wdzięczny ekipie, scenarzystom, reżyserom, asystentom i wszystkim, którzy włożyli tyle miłości w to mroczne marzenie o tym serialu. Jestem również wdzięczny naszym partnerom z Netfliax, Warner Bros., Berlanti Television i Archie Comics za umożliwienie nam opowiedzenia historii, którą chcieliśmy zaprezentować dokładnie w taki sposób. Nie możemy się doczekać, aż wszyscy zobaczą część czwartą.

powiedział twórca i producent, Roberto Aguirre-Sacasa

Chilling Adventures of Sabrina to nowa interpretacja pochodzenia i przygód Sabriny, nastoletniej czarownicy, przeobrażona w mroczną opowieść o dorastaniu z elementami horroru, okultyzmu i oczywiście czarów.

W części trzeciej Sabrina zmaga się z następstwami wydarzeń z poprzedniej części. Chociaż pokonała swojego ojca, Lucyfera, to Mroczny Pan pozostaje uwięziony w ciele jej ukochanego chłopaka, Nicholasa Scratcha. Sabrina nie może żyć ze świadomością, że Nick dokonał ostatecznego poświęcenia i teraz cierpi w ogniu piekielnym pod bacznym okiem Madam Szatan. Dlatego z pomocą swoich śmiertelnych przyjaciół z Klubu Strachów (czyli Harveya, Rosalind i Theo) Sabrina postanawia za wszelką cenę ocalić go od wiecznego potępienia i sprowadzić z powrotem w swoje ramiona. Niemniej jednak usunięcie Księcia Ciemności z tronu odbija się głośnym echem w krainie potępionych i teraz, bez wyznaczonego następcy, Sabrina musi przyjąć rolę "Królowej", aby ochronić tron przed pretendentem: przystojnym Księciem Piekła, Kalibanem. Tymczasem w Greendale pojawia się tajemniczy grupa, która stanowi zagrożenie dla Spellmanów i kowenu: plemię pogan chce przywołać do życia starożytne zło…

Źrodło: Deadline