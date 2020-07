Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Javicia Leslie - poznajcie nową serialową Batwoman 0

Dwa miesiące po tym, jak Ruby Rose zdecydowała się zrezygnować z roli Batwoman w serialu The CW, włodarze stacji wreszcie znaleźli nową aktorkę, która przywdzieje kostium superbohaterki. Wybór padł na Javicię Leslie.

Javicia Leslie to 33-letnia aktorka urodzona w Niemczech, której aktorski dorobek nie jest na razie zbyt wielki. Grała między innymi w takich produkcjach, jak God Friended Me oraz Always a Bridesmaid. Z pewnością serial Batwoman będzie dla niej szansą na pokazanie się szerszej publiczności.

Javicia Leslie w drugim sezonie serialu sportretuje postać Ryan Wilder i tym samym będzie pierwszą czarnoskórą aktorką w historii, która zagra w telewizji lub kinie Batwoman. Wilder opisywana jest, jako sympatyczna, niechlujna, trochę głupawa i nieokiełznana, niczym nie przypominająca swojej poprzedniczki Kate Kane.

Jestem niezmiernie dumna z bycia pierwszą czarnoskórą aktorką, która zagra kultową rolę Batwoman w telewizji, i jako biseksualna kobieta mam zaszczyt dołączyć do tego przełomowego serialu, który stał się pionierem w społeczności LGBTQ+.

powiedziała nowa gwiazda "Batwoman"

Ryan Wilder w przeszłości pracowała, jako dostarczyciel używek, sama także była ćpunką. Jest niesamowicie wyszkolona, ale także bardzo niezdyscyplinowana, przez co również niebezpieczna. Daleko jej do stereotypowego amerykańskiego herosa. Jak wcześniej zapowiedziano Ryan Wilder podobnie, jak Kate Kane będzie lesbijką, która nie ma zamiaru kryć się ze swoją orientacją seksualną.

Co sądzicie o tym angażu?

Źrodło: The Hollywood Reporter