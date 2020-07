Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Halloween zabija" - twórcy zdradzają szczegóły dotyczące filmu 0

Jeśli czekaliście na kolejną odsłoną cyklu "Halloween" to będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Produkcja do kin wejdzie dopiero w przyszłym roku, jednak twórcy postanowili uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieli, o niektórych szczegółach związanych z Halloween zabija.

Reżyser filmu David Gordon Green, który napisał również scenariusz we współpracy z Dannym McBride'em opowiedzieli co nieco fanom serii "Halloween" o nowym filmie, który wejdzie do kin w 2021 roku.

Akcja filmu będzie rozgrywała się tej samej nocy, której zakończyła się poprzednia część. Wydarzenia na ekranie zgromadzą wielu bohaterów filmu z 1978 roku, których nie widzieliśmy ostatnim razem. Spotykają się ze sobą, aby raz na zawsze pokonać Michaela, aby powstrzymać tego szaleńca.

mówi McBride

Co natomiast do powiedzenia miał David Gordon Green w sprawie Halloween zabija?

Pierwszy film opowiadał o samotności Laurie po Michaelu oraz jej próbach zemsty. Był osobisty. Teraz chodzi o pokazanie społeczności w chaosie. O to jak strach rozprzestrzenia się niczym wirus.

Filmowiec na koniec pochwalił również gwiazdę cyklu, czyli Jamie Lee Curtis. Aktorka zachwyciła i zaskoczyła wszystkich na planie swoją postawą, formą oraz podejściem do pracy. Liczymy na to, że Halloween zabija będzie równie udanym filmem co poprzednia odsłona. Premiera 21 października 2021 roku.

