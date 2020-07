Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Cheetah na nowej grafice z "Wonder Woman 1984" 0

W oczekiwaniu na nowy zwiastun filmu Wonder Woman 1984, który prawdopodobnie zostanie pokazany już niebawem na DC FanDome, mamy dla Was kolejne grafiki promujące nadchodzące widowisko należące do DC Extended Universe. Na jednym ze zdjęć możemy zobaczyć Cheetah, czyli jedną z głównych przeciwniczek tytułowej superbohaterki.

Na ten moment jest to najlepsza grafika przedstawiająca alter ego Barbary Minervy, czyli Cheetah. Postać na ekranie zostanie sportretowana przez Kristen Wiig i będzie to oczywiście jedna z rywalek Wonder Woman. Poniżej możecie rzucić okiem na nowe zdjęcia.

Oprócz tego magazyn Total Film przedstawił dwie okładki z wizerunkiem Wonder Woman.

Szczegóły fabuły są nadal trzymane w tajemnicy. Wiadomo tylko tyle, że tytułowa superbohaterka będzie musiała zmierzyć się z niebezpiecznym biznesmenem Maxwellem Lordem oraz jedną ze swoich kultowych komiksowych przeciwniczek o pseudonimie Cheetah.

Reżyserką filmu jest Patty Jenkins, która dodatkowo napisała scenariusz wspólnie z Davidem Callahamem. W obsadzie aktorskiej same hollywoodzkie osobistości: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielsen i Robin Wright.

Aktualne data premiery filmu Wonder Woman 1984 2 października 2020 roku. Miejmy nadzieję, że jest ona finalna i wytwórnia nie będzie musiała ponownie przekładać filmu.

Źrodło: ComicBookMovie