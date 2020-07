"Wiedeńska krew" - nadchodzi polska premiera trzymającego w napięciu serial kryminalny 0

Na początku XX wieku Wiedeń był miastem filozofii, nauki i sztuki, miejscem, gdzie różne kultury i idee ścierały się przy kawiarnianych stolikach i w przerwach operowych spektakli. Tu właśnie rozgrywa się Wiedeńska krew – nowy dramat kryminalny, którego premiera – jako część pasma "Lato z kryminałem" – będzie miała miejsce wyłącznie na Epic Drama, 12 lipca o 21:30.

Uznany scenarzysta Steve Thompson oparł fabułę Wiedeńskiej krwi na bestsellerowych powieściach Franka Tallisa. Serial został wyreżyserowany przez Roberta Dornhelma, nominowanego do Oscara i Emmy oraz Umuta Daga.

Max Liebermann to Anglik — młody, niezwykle zdolny uczeń twórcy psychoanalizy, Zygmunta Freuda. Max spotyka Oskara Rheinhardta, inspektora policji, który zmaga się z wyjątkowo skomplikowaną sprawą serii makabrycznych morderstw. Niezwykła spostrzegawczość Maxa i jego głębokie zrozumienie ludzkich zachowań i patologii sprawiają, że inspektor angażuje go do pomocy w rozwiązywaniu najbardziej tajemniczych i niezwykłych zagadek kryminalnych.

W obsadzie znaleźli się m.in. angielski aktor Matthew Beard jako Max Liebermann. Jego postać to atrakcyjny młody brytyjski Żyd z klasy średniej, który jako nastolatek przeprowadził się do Austrii. Max studiuje neurologię. Zafascynowany ideą badania psychopatów w bezpośrednim kontakcie, Max przekonuje wiedeńską policję, aby pozwoliła mu obserwować jej pracę. Obok niego zobaczymy Juergena Maurera, austriackiego aktora, który gra Oskara Rheinhardta – inspektora policji, który ma coś do udowodnienia swoim przełożonym. Oskar jest bardziej człowiekiem czynu niż myślicielem. Mimo, że czasami irytuje go dyskursywne podejście Maxa do rozwiązywania spraw, Oskar jest na tyle bystry, by wiedzieć, że intuicja Maxa pomoże mu w rozwoju jego własnej kariery. W Wiedeńskiej krwi występuje także znany z Gry o tron Conleth Hill, jako Mendel Liebermann, ojciec Maxa, który przywiózł swoją rodzinę do Wiednia pod koniec XIX wieku, zwabiony przez potencjał biznesowy rozwijającego się miasta z dużą populacją żydowską.

Serial Wiedeńska krew będzie emitowany wyłącznie na kanale Epic Drama, w ramach pasma "Lato z kryminałem" w niedzielne wieczory o 21:30, począwszy od 12 lipca.

Źrodło: Informacja Prasowa