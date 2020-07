Jeśli jeszcze tego nie wiecie, to stacja The CW jest w trakcie rozwijania projektu zatytułowanego "The Lost Boys". Będzie to serial oparty na kultowym filmie z 1987 roku. Z najnowszych doniesień wynika, że będzie on różnił się od filmowego pierwowzoru.

Gerard McMahon, znany także jako G Tom Mac, został zatrudniony do napisania i zaaranżowania piosenek, które usłyszymy w serialu. Ostatnio twórca miał okazję udzielić wywiadu dla SYFY Wire, gdzie stwierdził kilka rzeczy, które mogą zaniepokoić największych fanów filmu.