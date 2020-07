Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Matt Reeves stworzy dla HBO Max serialowy spin-off Batmana 0

Dzisiejszy dzień przyniósł nam wielką niespodziankę. Matt Reeves, reżyser nowego solowego filmu o Mrocznym Rycerzu, przygotuje dla HBO Max serialowy spin-off swojego komiksowego widowiska.

Najważniejsza informacja związana z tym niespodziewanym projektem jest taka, że będzie to historia osadzona w tym samym uniwersum co The Batman Matta Reevesa. Całość ma się skupić na funkcjonariuszach policji z Gotham, którzy będą walczyli z tamtejszą przestępczością. Na razie nie ma potwierdzenia pojawienia się gwiazd filmu w serialu – chodzi tutaj oczywiście przede wszystkim o Roberta Pattinsona, czyli nowego Bruce’a Wayne’a, a także komisarza Gordona, który jest postacią ikoniczną dla uniwersum mrocznego superbohatera (w filmie wciela się w niego Jeffrey Wright).

Kolejną informacją, która powinna zadowolić fanów jest fakt, iż Mattowi Reevesowi pomagać będzie Terence Winter, czyli człowiek mający na swoim koncie pracę przy takich tytułach, jak Rodzina Soprano czy Zakazane imperium.

Jak oceniacie pomysł na ten serial?

Źrodło: Deadline