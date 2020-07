Kino plenerowe w 100czni! 0

Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity przejmuje w tym roku kino plenerowe w 100czni. Przestrzeń w samym centrum terenów Stoczni Gdańskiej łączy miejski relaks i miłość do kuchni z bogatym, zaangażowanym społecznie programem kulturalnym. Po bardzo udanym pierwszym pokazie 7 lipca, w co drugi wtorek będą odbywały się pokazy kina plenerowego na ulicy przy 100czni. Zaprezentowane zostaną najciekawsze filmy dokumentalne ostatnich lat.

Cykl pokazów stanowi zaproszenie na tegoroczną, 17. edycję Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, która odbędzie się w dniach 9 – 18 września 2020 w Gdyńskim Centrum Filmowym. Hasło tegorocznego festiwalu „Z czułości do świata” jest inspirowane mową noblowską Olgi Tokarczuk! W programie widzowie znajdą najnowsze filmy dokumentalne z całego świata, odnoszące się do najbardziej aktualnych współczesnych problemów. Selekcjonerzy festiwalu co roku dbają o różnorodność tematów, od polityki, przez społeczeństwo, psychologię, naukę, sport, sztukę i architekturę aż po modę.

Drugim tytułem zaprezentowanym w ramach nowego cyklu będzie film dokumentalny „Jutro albo pojutrze” w reżyserii Binga Liu. Pokaz odbędzie się 21 lipca o godzinie 21:30. Bohaterami filmu są trzej przyjaciele: Zack, Keire i Bing, którzy w Rockford, w stanie Illinois, spędzają wolny czas na jeżdżeniu na deskorolce po mieście i imprezowaniu. Tematem „Jutro albo pojutrze” jest dorastanie tych trzech młodych mężczyzn. Za kamerą stanął jeden z nich – Bing Liu. Jutro albo pojutrze” był nominowany do Oscara i znalazł się na liście najlepszych filmów 2018 r. według Baracka Obamy. Przypadł także do gustu widzom 15. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity, gdzie zdobył aż cztery nagrody: Nagrodę Banku Millennium – Grand Prix, Nagrodę Dokumentalną Warszawy (nagroda publiczności), Grand Prix Dolnego Śląska – Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Bydgoszcz ART.DOC Award.

Program Kina plenerowego w 100czni:

21 lipca: Jutro albo pojutrze

4 sierpnia: Kraina miodu

18 sierpnia: Fresh Dressed

1 września: Sól Ziemi

15 września: Zamknij się i graj na pianinie