Twórcy Minionków przedstawiają animację SAMSAM (w kinach od 7 sierpnia) 0

Bycie super-bohaterem to nie kaszka z mleczkiem! Odkryj w sobie supermoc razem z bohaterami animacji Samsam W kinach od 7 sierpnia.

Studio, które stworzyło Minionki, przedstawia przezabawne i pełne akcji przygody najmniejszego superbohatera galaktyki. Samsam to nowe dzieło producentów Chłopca i wilka oraz oscarowych animacji Trio z Belleville i Ernest i Celestyna, będące kinową wersją serialu, który również w Polsce zdobył dużą popularność. Dołącz do Samsama i jego fantastycznych przyjaciół. Zwiedzaj kosmos i sięgnij gwiazd w poszukiwaniu zaginionej supermocy. Być może odkryjesz nową planetę lub dotrzesz tam, dokąd nie dotarł jeszcze żaden dzieciak.

Młody i nieustraszony Samsam ma prawie wszystko, o czym może marzyć kosmiczny bohater: kochających super-bohaterskich rodziców, grupę super przyjaciół oraz własny latający spodek do odkrywania i zwiedzania kosmosu… Do szczęścia brakuje mu tylko jednego, czyli supermocy. Bo ta, nie wiedzieć czemu, jeszcze się nie ujawniła! Pewnego dnia Mega – nowa tajemnicza koleżanka z klasy Samsama oznajmia chłopcu, że potrafi nauczyć go ponadludzkich zdolności. Zaciekawiony propozycją Samasam wyrusza wraz z Megą w międzygalaktyczną podróż. W jej trakcie odkryje, że przyjaźń i odwaga są najlepszymi supermocami, jakie można zdobyć.