"Jezioro Dzikich Gęsi" - stylowy kryminał neo-noir od 31 lipca w kinach 0

Jezioro Dzikich Gęsi to nowy film Diao Yinana, laureata Złotego Niedźwiedzia za Czarny węgiel, kruchy lód. Jego najnowszy film jest wielopoziomowym, pełnym retrospekcji kryminałem noir, w którym nic nie jest takie, jakie wydaje się na pierwszy rzut oka. Reżyser kolejny raz stworzył prawdziwą ucztę dla zmysłów.

Film pokazywany był w konkursie głównym ubiegłorocznego festiwalu w Cannes.

Główny bohater filmu Diao Yinana, którym jest gangster Zhou, wpada w poważne tarapaty. Po tym, jak omyłkowo zastrzelił policjanta, sam staje się ruchomym celem. Jedyną szansą dla mężczyzny jest ucieczka.

Pomocy szuka u miejscowej prostytutki. To właśnie kobieta ma być jego łącznikiem ze światem. Zwłaszcza że nikomu oprócz niej nie może zaufać. W pogoń za bohaterem rusza bowiem nie tylko żądna zemsty policyjna jednostka specjalna, ale i skuszeni potencjalnym zarobkiem łowcy nagród, a w tle pojawia się również była żona mężczyzny.

My również mieliśmy okazję skonfrontować się z tym gęstym i niegubiącym intensywności oraz potrafiącym gatunkowo się gimnastykować kinem: Nieposkromione oraz osobliwe kino akcji i kryminał zeswatany z przestrzenią miasta będącą labiryntem beznadziei i samotności oraz wątpliwej moralności (…) Jezioro dzikich gęsi potrafi zahipnotyzować i zrobić co więcej, niż dosłownie gatunkowy sensacyjniak z wigorem. Ma charakterystyczną urodę, szpetną, pokazującą niejednoznaczne motywacje u każdego człowieka. To film głośno powątpiewający w państwo, miasto, aż do jednostki.