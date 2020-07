Amazon odnawia serial ''Hanna'' na 3. sezon 0

Niecałe dwa tygodnie po premierze drugiego sezonu, włodarze platformy Amazon Prime Video kierując się dobra oglądalnością i entuzjastycznymi recenzjami krytyków zdecydowali o odnowieniu serialu Hanna na kolejny, trzeci już sezon.

Serial opowiada historię niezwykłej, wychowanej w polskich lasach dziewczyny, która umyka ścigającemu ją zawzięcie agentowi. Serial, oparty jest na filmie z 2011 roku o tym samym tytule. Widzimy tutaj historię tytułowej nastolatki i jej ojca, Erika Hellera, którzy mieszkają w izolacji w jednym z polskich lasów. Hanna ma niesamowite umiejętności super-żołnierza, a ten fakt zwraca uwagę agentki CIA o imieniu Marissa. Ponieważ Marissa i CIA niestrudzenie pracują, by ją wyśledzić, Hanna musi dołożyć wszelkich starań, aby im umknąć, jednocześnie odkrywając kim naprawdę jest. W kontynuacji Hanna powraca do agencji UTRAX szkolącej młode kobiety na maszyny do zabijania. Aby uratować swoją przyjaciółkę infiltruje organizację od wewnątrz.

Twórcą serialu jest David Farr, który tak oto zareagował na wieść o przedłużeniu serialu na kolejny sezon.

Jestem absolutnie podekscytowany, że mogę dać Hannie trzeci sezon. Jestem wdzięczny Amazonowi i NBCUniversal za to, że mogę kontynuować swoją wizję. Również dziękuję Esme Creed-Miles i Mireille Enos za ich nieustanne zaangażowanie i ogromny talent, gdy zabieram ich bohaterki w nowe i niezbadane tereny. To będzie naprawdę ekscytujący trzeci sezon.

Serial oparty jest na filmie z 2011 roku w reżyserii Joe'go Wrighta, w który Farr również był zaangażowany – jako autor scenariusza.

