Zdjęcia do "Wesela 2" Wojciecha Smarzowskiego rozpoczęte! 0

Na pewno znajdą się, którzy oczekiwali na ten jednoznaczny i potwierdzony komunikat. Padł pierwszy klaps na planie filmu Wesele 2 Wojciecha Smarzowskiego, który wcale nie będzie kontynuacją historii bohaterów Wesela i zupełnie w innych okolicznościach uzewnętrzni polskiej mentalności lęki oraz wypieranie przeszłości i jej komunikatywność z teraźniejszością.

Na fejsbuku zobaczyliśmy pierwsze zdjęcie, które jednoznacznie pokazuje, że zaczyna się dziać.

Wojciech Smarzowski prócz z pewnością bezproblemowego zebrania swojej "Smarzolowej" rodziny na planie, ma pod górkę z sytuacją finansową. Budżet filmu ma wynosić 25,5 miliona złotych. Reżyser zwrócił się do PISF-u z wnioskiem o 6 milionów na wsparcie produkcji. Na razie sprawa zostaje poważnie spychana i decyzja odsuwana w czasie, gdyż obecnie wszystko zatrzymało się na przesunięciu wniosku do następnej komisji. Bezkompromisowość i szczerość twórcza z pewnością nie działa na korzyść reżysera w aspekcie zdobycia dofinansowania. Nie od dzisiaj robi filmy wytrącające ze strefy komfortu i demaskujące realny wizerunek, w niektórych przypadkach wręcz instytucji z immunitetem, jak Kler. Pamiętajmy też, że reżyser wielokrotnie enigmatycznie, ale dosyć jednoznacznie wspominał, że historia ma mniej lub bardziej, ale odnosić się do sytuacji w Jedwabnem. Potrzebujemy takiego autonomicznego głosu w polskim kinie. Będziemy wam donosić z wypiekami na twarzy o kolejnych krokach na planie!